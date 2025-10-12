Türkiye, Afganistan-Pakistan Geriliminde Barış İçin Destek Sunmaya Hazır

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilime ilişkin, Türkiye'nin bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan ve Pakistan arasındaki son dönemde artan gerginliği endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Tarihi, kültürel ve toplumsal bağları güçlü olan iki dost ve kardeş ülke arasındaki ortaya çıkan bu hassas durumun, diyalog ve karşılıklı anlayış yoluyla süratle yatıştırılmasını temenni eden Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye, bölgesel barış ve istikrarın korunmasının ancak ortak akıl, yapıcı diplomasi ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesiyle mümkün olduğuna inanmaktadır. Bu çerçevede Afganistan ile Pakistan'ın mevcut meselelerini sükunet, sağduyu ve uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda çözmeleri yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Köklü tarihi dostluk ilişkilerimizden hareketle Türkiye, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırdır."