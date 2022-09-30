Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı Güncel Haberler Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadığını bildirdi. Bakanlık, Kabil'de bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısı nedeniyle yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Kabil'de bugün bir eğitim kurumuna yönelik terör saldırısında öğrenciler dahil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "İnsanlık dışı bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.??????? Güncel Kaynak: AA / Muhammet Tarhan Dışişleri Bakanlığı Afganistan Kabil Güncel Haberler

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