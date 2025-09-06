Haberler

Türkiye, Afganistan'a Deprem Yardımında Bulundu

Türkiye, Afganistan'a Deprem Yardımında Bulundu
AFAD, 31 Ağustos'ta Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 150 çadır, 1050 battaniye, 250 hijyen kolisi ve 250 gıda kolisi gönderdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Ağustos'ta Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ilk etapta 150 çadır, 1050 battaniye, 250 hijyen kolisi ve 250 gıda kolisi gönderildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, sessiz dünyanın sesi ve vicdanı olmaya, milletin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Afganistan yönetimi tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine bölgenin acil ihtiyaçları göz önünde tutularak, bölgeye ilk etapta 150 çadır, 1050 battaniye, 250 hijyen kolisi ve 250 gıda kolisinden oluşan barınma, beslenme ve hijyen malzemesi ulaştırıldığı ifade edildi.

Türkiye tarafından, depremden etkilenen ailelerin acil barınma ihtiyacı kapsamında gönderilen 150 çadırın, depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Kunar vilayetine sevk edilerek kurulumların hızlıca tamamlandığı bilgisi verilen açıklamada, "Bir kez daha depremden etkilenen dost ve kardeş Afganistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Sergen Yalçın, Cengiz ve Djiku'dan sonra Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

Cengiz ve Djiku'dan sonra Fener'den bir yıldızı daha istiyor
