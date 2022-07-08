'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı' yürürlüğe girdi 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı' yürürlüğe girdi 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı', Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile yürürlüğe girdi. 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı' yürürlüğe girdi ANKARA - 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı', Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile yürürlüğe girdi. 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı' (TARAP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yürürlüğe girdi. Karara göre TARAP, 3 bin 500 kurumla görüşme, 107 kurumla ortak çalışma, 11 farklı afet türü, 17 temel amaç, 66 hedef, 227 üst ölçekli temel ile yürürlüğe girdi. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Güncel Haberler

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