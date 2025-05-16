Türkiye, ABD ve Ukrayna Üçlü Toplantısı Sona Erdi

Türkiye, ABD ve Ukrayna Üçlü Toplantısı Sona Erdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı tamamlandı. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelerin yeniden başlatılması için kritik adımlar değerlendirildi.

(ANKARA) — Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında sabah saatlerinde başlayan Türkiye - ABD - Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi.

Toplantıya ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg katıldı. Ukrayna heyetinde ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı. Görüşmeye ilişkin detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, saat 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesinin başlayacağını bildirdi. Görüşme Rusya - Ukrayna savaşında doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılması için kritik bir adım olarak görülüyor. Rusya heyetine Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinski'nin başkanlık etmesi bekleniyor.

Türkiye, 2022'deki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış ve taraflar bir taslak metin üzerinden uzlaşmayı başarmıştı. İstanbul'daki bu görüşmeler dünya basını tarafından da yakından takip ediliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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