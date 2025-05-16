Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti
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Türkiye, ABD ve Ukrayna heyetlerinin bir araya geldiği toplantı İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının Mart 2022'den bu yana taraflar arasındaki ilk doğrudan üst düzey temas olduğunu belirtti.

İSTANBUL, 16 Mayıs (Xinhua) -- Rusya- Ukrayna barış görüşmeleri öncesinde gerçekleştirilen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında bir araya geldi.

Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri de bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmeler başlamadan önce yaptığı konuşmada, toplantının önemini vurgulayarak, "Mart 2022'den bu yana taraflar arasındaki ilk doğrudan üst düzey temas" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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