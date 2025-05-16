Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı Barış Görüşmeleri İçin Başladı

Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı Barış Görüşmeleri İçin Başladı
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Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı Barış Görüşmeleri İçin Başladı
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Rusya ve Ukrayna arasındaki barış ve ateşkes görüşmeleri çerçevesinde Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde başladı.

(ANKARA) - Rusya ve Ukrayna arasındaki barış ve ateşkes görüşmeleri kapsamında Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde başladı.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış ve ateşkes görüşmeleri kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında Türkiye-ABD-Ukrayna toplantısı başladı. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başlayan görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack bulunuyor. Ukrayna heyeti Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'dan oluşuyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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