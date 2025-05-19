Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısı Washington'da Yapılacak

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısı Washington'da Yapılacak
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Landau'nun eş başkanlığında yarın Washington'da düzenlenecek toplantıda, Suriye'deki güvenlik işbirliği ve terörle mücadele konuları ele alınacak.

(ANKARA) - Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısı yarın Washington'da yapılacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Landau'nun eş başkanlıklarında kurumlar arası formatta düzenlenecek toplantıda; Yılmaz, Suriye'nin içinden geçmekte olduğu bu sürecin ülkenin tüm terör unsurlarından arındırılmasıyla sonuçlanması yönünde Türkiye'nin beklentisini paylaşacak.

Türkiye ve ABD arasında Suriye Çalışma Grubu Toplantısı yarın Washington'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Landau'nun eş başkanlıklarında kurumlar arası formatta gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, toplantıda Türkiye ve ABD'nin Suriye politikalarındaki önceliklerin üzerinde durulacak, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine dönük iş birliği imkanları ele alınacak.

DEAŞ ile ve diğer terör örgütleriyle mücadele toplantı gündeminde yer alacak konuların başında geliyor. Bu çerçevede, Türkiye tarafından son dönemde DEAŞ ile mücadele bağlamında Suriye yönetimine verilen destek ve öncülük edilen bölgesel çabalar ele alınacak. Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplar kapsamında iş birliği imkanlarının da değerlendirileceği toplantıda ayrıca ABD tarafının Suriye'deki askeri birliklerinin konsolidasyonuna ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Yetkili, toplantının ABD ile Suriye arasında liderler düzeyinde doğrudan angajmanın başlatılmasının ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının hemen ardından yapılmasının önem taşıdığını vurguladı. Toplantıda, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması kapsamında izlenecek süreç ve takvim de ele alınacak.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, görüşmelerde; Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması suretiyle, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla siyasi ve ekonomik konular ile güvenlik alanında ABD ile çok boyutlu eş güdüme Türkiye'nin verdiği önemi vurgulayacak. Yılmaz ayrıca, Suriye'nin içinden geçmekte olduğu bu sürecin ülkenin tüm terör unsurlarından arındırılmasıyla sonuçlanması yönünde Türkiye'nin beklentisini paylaşacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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