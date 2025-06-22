Türkiye, ABD'nin İran'a Hava Saldırısına Endişe Duyduğunu Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısının bölgedeki çatışmaların yayılma riskini artırdığını belirtti ve tüm tarafları sorumlu davranmaya davet etti.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a hava saldırısının sonuçlarından endişe duyulduğunu vurgulayarak bunun çatışmaların yayılması riskini en üst düzeye çıkardığını bildirdi.

Bakanlık, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Türkiye'nin, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çektiği hatırlatılan açıklamada, "İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır." ifadesi kullanıldı.

" Türkiye, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır." denilen açıklamada, gelişmelerin bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabileceği ve bu felaket senaryosunun hayata geçmesinin istenmediği vurgulandı.

Açıklamada, "İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran'ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası toplumun, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağrıldığı açıklamada, Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu

ABD dünyanın en pahalı savaş makinesini çalıştırdı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi

ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Açıklama geldi
Trump, İran saldırısını böyle takip etti

Trump, İran saldırısını böyle izledi! Şapkasındaki mesaj dikkat çekti
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.