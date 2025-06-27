Türkiye, AB'yi Uluslararası Hukuka Riayet Etmeye Davet Ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçların Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB'ye dayatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından AB Liderler Zirvesi'nin sonuçları hakkında açıklama yayımladı.

Keçeli, "26 Haziran'da gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçlar, Yunanistan'ın ve GKRY'nin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB'ye dayatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin olarak 2019'da akdedilen Mutabakat Muhtırası'nın, Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarının çiğnenmesine asla izin vermeyeceğini gösteren, uluslararası hukuka bütünüyle uygun bir anlaşma olduğunu vurgulayan Keçeli, "AB'nin deniz sınırlandırması gibi hukuki ve teknik boyutları bulunan hassas bir konuda siyasi saiklerle taraflı açıklamalar yapması, bölgesel huzur ve istikrara hizmet etmemektedir." açıklamasını yaptı.

Keçeli, bu bakımdan "AB'nin hukuki geçerlilik taşımayan iddiaları benimsemek yerine tüm üyelerini uluslararası hukuka riayet etmeye davet etmesi" gerektiğini belirterek, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla savunmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.