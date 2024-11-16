Türkiye, AB'nin Deniz Planlama Haritalarını Yok Hükmünde Saydı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama Çalışmaları'nda "Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritaların Türkiye bakımından yok hükmünde olduğunu, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurmasının söz konusu olmadığını" belirterek, "Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin Mekansal Deniz Planlama Çalışmaları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama Çalışmalarını yakından takip etmekte; Ege ve Akdeniz'deki haklarımızın korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yapmakta ve tüm tedbirleri almaktadır. Bu çalışmada, Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir. Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Bu vesileyle, egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB'nin görüş beyan etme yetkisi bulunmadığını hatırlatmak isteriz. AB'nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır. Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilmesi mümkün değildir. Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir. Sorunların uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerekmektedir."