Haberler

Türkiye-AB İklim Diyaloğu Toplantısı Brüksel'de Yapılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu 3. Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gidiyor. Toplantıda iklim politikaları, enerji dönüşümü ve emisyon ticaret sistemleri gibi konular ele alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu 3. Toplantısı"na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu 3. Toplantısı yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Bakan Kurum'un da katılacağı toplantıda AB ile enerji dönüşümü, iklim finansmanı, yeşil taksonomi, emisyon ticaret sistemleri ve uyum politikaları gibi pek çok alandaki işbirliği konuları ele alınacak.

Bu kapsamda Kurum, Türkiye'nin kısa sürede hayata geçirdiği iklim politikaları ve stratejilerinin görüşüleceği bir dizi oturuma katılacak.

Kurum, oturumlarda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede şeffaf, yapıcı ve kapsayıcı anlayışla işbirliklerine hazır olduğunu belirtecek.

Öte yandan Bakan Kurum, toplantılarda ve gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye'nin COP31'e (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı) ev sahipliği adaylığı konusundaki kararlılığını vurgulayacak.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Süper Lig ekibine kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi

Bonservisi belli oldu! Satın almaları kolay olmayacak
Burak Yılmaz kariyerinde bir ilki başardı

''Bu takım küme düşer'' deniyordu! Yaptıklarıyla bir ilki başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.