Türkiye-AB İklim Diyaloğu Toplantısı Brüksel'de Yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu 3. Toplantısı"na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu 3. Toplantısı yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Bakan Kurum'un da katılacağı toplantıda AB ile enerji dönüşümü, iklim finansmanı, yeşil taksonomi, emisyon ticaret sistemleri ve uyum politikaları gibi pek çok alandaki işbirliği konuları ele alınacak.

Bu kapsamda Kurum, Türkiye'nin kısa sürede hayata geçirdiği iklim politikaları ve stratejilerinin görüşüleceği bir dizi oturuma katılacak.

Kurum, oturumlarda Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede şeffaf, yapıcı ve kapsayıcı anlayışla işbirliklerine hazır olduğunu belirtecek.

Öte yandan Bakan Kurum, toplantılarda ve gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye'nin COP31'e (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı) ev sahipliği adaylığı konusundaki kararlılığını vurgulayacak.