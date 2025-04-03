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Türkiye-AB Ekonomik Diyalog Toplantısı Brüksel'de Gerçekleşti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısında ekonomik işbirliğinin artırılması ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ile vize kolaylığı konularında görüş birliği sağlandığını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye- Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "AB'li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu. Ayrıca Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususları ele alındı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısına katıldı.Toplantıya ilişkin sosyal emdya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısını 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel'de çok yapıcı bir atmosferde gerçekleştirdik. AB'li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu. Ayrıca Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususları ele alındı. Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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