Türkiye A Milli Futbol Takımı İzlanda maçı öncesi son antrenmanını yaptı

(İZMİR) - Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile İzmir'de yapacağı karşılaşma öncesinde, son antrenmanını Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı müsabaka öncesi son antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretindeki idmanda ısınma, pas ve rondo çalışmalarının ardından İzlanda müsabakasının taktiği üzerinde duruldu. Ümit Milli Takımdan A Milli Takım kampına gelen Mustafa Hekimoğlu da antrenmanda yer aldı. Arda Güler ise idmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı.