Türkiye, 7 Afrika Ülkesiyle Ulaştırma İşbirliği Anlaşması İmzaladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Afrika ülkesi ile Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi mutabakat zaptını imzaladı. Anlaşma ile Afrika kıtası Türkiye üzerinden küresel ticaret koridorlarına entegre edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Afrika ülkesiyle Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını bildirerek, "Anlaşmayla Afrika kıtası, Basra Körfezi üzerinden Kalkınma Yolu'na, Türkiye üzerinden de Orta Koridor'a entegre edilecek." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında Afrika kıtasında bulunan ülkelerle imzaladıkları anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.

Forum kapsamında "Afrika ile Küresel Transit Koridorlarının Türkiye Üzerinden Bağlantısallığının Geliştirilmesi" başlıklı özel oturum gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, oturuma Burkina Faso, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Etiyopya, Gana, Gine, Fas, Somali, Moritanya ve Liberya'nın bakan, Namibya'nın müsteşar yardımcısı, Fil Dişi Sahili ile Mısır'ın da büyükelçilik temsilcisi düzeyinde katıldığını belirtti.

"Afrika Avrupa'ya uzanan ticaret akışına doğrudan dahil olacak"

Uraloğlu, oturumda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki küresel taşımacılık projeleri ve olası işbirliklerinin değerlendirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Oturumun ardından Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana'dan oluşan 7 Afrika ülkesiyle Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu mutabakat zaptıyla, Afrika limanları ile Türkiye limanları arasında doğrudan bağlantılar kuracağız. Anlaşmayla Afrika kıtası, Basra Körfezi üzerinden Kalkınma Yolu'na, Türkiye üzerinden de Orta Koridor'a entegre edilecek. Kıtanın dünya ticaret koridorlarına kesintisiz erişimini sağlayacağız. Bu bağlantılar sayesinde Afrika, Asya pazarlarına, oradan da Avrupa'ya uzanan ticaret akışına doğrudan dahil olacak."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Güncel
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