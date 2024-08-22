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Türkiye, 5 yıl aradan sonra AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edildi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 5 yıl aradan sonra davet edildiği Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (GYMNICH) katılmak üzere 29 Ağustos'ta Brüksel'e gidecek. Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığına işaret olan davet, Türkiye-AB ilişkilerinin çıkmaza sokan kararların değiştirilmesine zemin hazırlayabilir.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 5 yıl aradan sonra davet edildiği Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (GYMNICH) katılmak üzere 29 Ağustos'ta Brüksel'e gidecek.

Türkiye 5 yıl aradan sonra ilk kez AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Fidan'ın 29 Ağustos'ta GYMNICH kapsamındaki görüşmelere katılmak üzere Brüksel'i ziyaret edeceği bilgisini paylaştı. AB Dışişleri Bakanları'nın güncel uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları için gayriresmi bir ortamın amaçlandığı toplantı için yapılan daveti olumlu karşıladıklarını belirten Keçeli, "AB'nin bir diyalog arayışı olarak değerlendiriyoruz" dedi. Keçeli, söz konusu adımın Türkiye-AB ilişkilerini çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde değiştirilmesine zemin hazırlayacağı beklentisini aktardı.

Davetin bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve AB ilişkilerinin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığına işaret olduğunu kaydeden Keçeli, "Bu olumlu yaklaşımın Gymnich Toplantıları ile sınırlı kalmaması gerekmektedir. İlişkilerde mesafe alınması için AB ile her alandaki işbirliği ve diyaloğumuzun sürekli ve sistemli bir zemine oturması ve sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi esastır" dedi. Sözcü Keçeli, devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemizin katılım sürecinin canlandırılması başta olmak üzere, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin müzakerelere ivedilikle başlanması, vize serbestisi süreci, yapısal diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması ve özellikle siyasi, ekonomi, ulaştırma ve enerji gibi yakın işbirliği gerektiren alanlarda yüksek düzeyli diyalogların yeniden işlevsel hale getirilmesi gibi başlıca konularda somut adımlar atılması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Avrupa Birliği Hakan Fidan Brüksel Türkiye Avrupa Birliği Diplomasi Dış Politika Politika Güncel Haberler

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