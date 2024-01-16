Üye Girişi
Haberler

Türkiye 5. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Kayıtları Devam Ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, "Türkiye 5. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nın kayıtlarının devam ettiğini bildirerek, tüm okulları şampiyonaya katılmaya davet etti.

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, "Türkiye 5. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nın kayıtlarının devam ettiğini bildirerek, tüm okulları şampiyonaya katılmaya davet etti.

Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın desteği ile 2019'da başlattıkları şampiyonanın bu yıl 5'incisini gerçekleştireceklerini söyledi.

Şampiyonaya 9 Şubat 2024'e kadar kayıt olunabileceğini belirten Halıcı, tüm okulları, büyük ilgi gören bu yarışmaya beklediklerini ifade etti.

Halıcı, "Şampiyonada öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, onlara yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Sınavlar 3 aşamadan oluşuyor

Bir diğer amaçlarını ise "zeka oyunlarını yaygınlaştırmak" olarak açıklayan Halıcı, şampiyonanın "İl Finalleri Sınavı", "Bölge Finalleri Sınavı" ve "Türkiye Finalleri Sınavı" olmak üzere 3 aşamadan oluştuğunu bildirdi.

İl Finalleri Sınavı'na dileyen her öğrencinin katılabildiğini ve okulunun sınıf takımına girmek için bireysel olarak yarıştığını aktaran Halıcı, şunları kaydetti:

"İl Finalleri Sınavı 10 Şubat 2024 Cumartesi, Bölge Finalleri Sınavı 16 Mart 2024 Cumartesi çevrim içi, Türkiye Finalleri Sınavı ise 4 Mayıs 2024 Cumartesi yazılı sınav olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak yarıştıkları şampiyona ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar, lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar olmak üzere üç farklı kategoride 12 sınıf üzerinden yapılacak. Yarışmanın ilk aşaması olan İl Finalleri Sınavına dileyen her öğrenci katılabiliyor. Daha sonra her okulun sınıf bazında takımları oluşuyor. Okullar tüm sınıflarda ya da uygun gördükleri sınıflarda şampiyonaya katılabiliyor. Kayıtlar için son tarih 9 Şubat 2024."

Kaynak: AA / Güncel

Emrehan Halıcı Türkiye Etkinlikler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir? Halk TV konuğu Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar biyografisi! Resmi Gazete atama kararları! 16 Ocak Resmi Gazete kararları neler? 2431 Sayılı Resmî Gazete düzenlemeleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title