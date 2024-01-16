Türkiye 5. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Kayıtları Devam Ediyor

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, "Türkiye 5. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nın kayıtlarının devam ettiğini bildirerek, tüm okulları şampiyonaya katılmaya davet etti.

Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın desteği ile 2019'da başlattıkları şampiyonanın bu yıl 5'incisini gerçekleştireceklerini söyledi.

Şampiyonaya 9 Şubat 2024'e kadar kayıt olunabileceğini belirten Halıcı, tüm okulları, büyük ilgi gören bu yarışmaya beklediklerini ifade etti.

Halıcı, "Şampiyonada öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, onlara yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Sınavlar 3 aşamadan oluşuyor

Bir diğer amaçlarını ise "zeka oyunlarını yaygınlaştırmak" olarak açıklayan Halıcı, şampiyonanın "İl Finalleri Sınavı", "Bölge Finalleri Sınavı" ve "Türkiye Finalleri Sınavı" olmak üzere 3 aşamadan oluştuğunu bildirdi.

İl Finalleri Sınavı'na dileyen her öğrencinin katılabildiğini ve okulunun sınıf takımına girmek için bireysel olarak yarıştığını aktaran Halıcı, şunları kaydetti:

"İl Finalleri Sınavı 10 Şubat 2024 Cumartesi, Bölge Finalleri Sınavı 16 Mart 2024 Cumartesi çevrim içi, Türkiye Finalleri Sınavı ise 4 Mayıs 2024 Cumartesi yazılı sınav olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak yarıştıkları şampiyona ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar, lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar olmak üzere üç farklı kategoride 12 sınıf üzerinden yapılacak. Yarışmanın ilk aşaması olan İl Finalleri Sınavına dileyen her öğrenci katılabiliyor. Daha sonra her okulun sınıf bazında takımları oluşuyor. Okullar tüm sınıflarda ya da uygun gördükleri sınıflarda şampiyonaya katılabiliyor. Kayıtlar için son tarih 9 Şubat 2024."