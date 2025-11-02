Haberler

Türkiye 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde 'Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme' temasıyla 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nu düzenleyeceklerini açıkladı. Forumda, küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik su yönetimi politikaları ele alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Türkiye'nin güçlü su vizyonu" ışığında 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde "Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme" ana temasıyla. 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nu gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, küresel iklim değişikliği odağında su yönetimi konusunda sürdürülebilir politikalar geliştirilmesine yönelik yeni yaklaşımların yerli ve yabancı uzmanlarca söz konusu forumda ele alınacağını ifade etti.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin, Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce organize edilen Foruma 5. kez ev sahipliği yapacağına işaret etti.

Yumaklı, orman yangınları, kuraklık, sel ve taşkın gibi olaylarla sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kendini derinden hissettiren küresel iklim değişikliğinin, alınacak önlemler konusunda uluslararası düzeyde topyekun bir kararlılık gerektirdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel alandaki birçok sorunun çözümüne sunduğu katkıyla uluslararası arenada söz sahibi olan ülkemiz, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilerin yine uluslararası bir platformda tartışılarak çözüm üretilmesi noktasında sorumluluk üstlenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'nin güçlü su vizyonu ışığında, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde 'Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme' ana temasıyla 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nu gerçekleştireceğiz. Toplantıda, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacılar, yetkililer ve bilim insanları küresel ve bölgesel su gündemine katkı sunmak ve işbirliğini güçlendirmek üzere görüşlerini sunma imkanı bulacak."

"Su dünyasını İstanbul'da buluşmaya davet ediyorum"

İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun, düzenlendiği ilk günden itibaren, Türkiye'nin su yönetimindeki vizyonunu dünyayla paylaşan, işbirliği ve ortaklıkları güçlendiren saygın bir uluslararası platform konumunda olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun da ülkemize ve dünyamıza su yönetimi konusunda bilimsel gelişmeler ışığında önemli katkılar sunacağına inanıyor, su dünyasını, küresel ve bölgesel su gündemine katkı sunmak ve işbirliğini güçlendirmek üzere İstanbul'da buluşmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
