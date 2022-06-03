Türkiye 5'incisi kız futbol takımı Mor Menekşeler'in 2 oyuncusu milli takıma seçildi - Haberler

VAN'ın Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde 9 yıl önce kurulan Mor Menekşeler kız futbol takımı, geçen ay Manisa'da yapılan 162 okul takımının katıldığı ortaokullar arası yıldız futbol turnuvasında Türkiye 5'incisi oldu. Takımda ikiziyle birlikte top koşturan 8'inci sınıf öğrencisi Fatma Durak (14) ile 6'ncı sınıf öğrencisi Jiyan Şakar (12), milli takıma seçildi. Mor Menekşelerin antrenörü, öğretmen Ali İhsan Özmen, erkek öğrencilerin, 'Kızlardan futbolcu olmaz' sözleri üzerine takımı kurduklarını ve takımın gösterdiği başarıyı artık onların da kabul ettiğini söyledi.

Edremit ilçesindeki Mustafa Cengiz Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen, 2013 yılında kız futbol takımı kurdu. Özmen, ailelerini ikna ettiği kız öğrencileri futbola kazandırdı. Renkleri mor, beyaz ve kırmızıdan oluştuğu için 'Mor Menekşeler' adını alan takım, kentte düzenlenen okullar arası turnuvada üst üste 8 yıl şampiyon oldu. Mor Menekşeler, 2018 yılında yapılan okullar arası Türkiye şampiyonasında ise ikinci olma başarısı gösterdi. Bu yıl Iğdır ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen yıldız kızlar okullar arası bölge turnuvasında şampiyon olan takım, geçen ay Manisa'da yapılan finalle gitmeye hak kazandı. 162 okul takımının katıldığı Türkiye final müsabakalarında Mor Menekşeler 5'inci oldu. Takımda ikizi Nazdar ile top koşturan Fatma Durak ile Jiyan Şakar, milli takıma seçildi.

Yıldızlar Kız Futbol takımının kaptanı 8'inci Sınıf öğrencisi Tülin Çetin, "Futbola başlamadan önce ailemiz hiç izin vermezdi. Beden eğitimi öğretmenimizin sayesinde buralara kadar geldik. Sadece benim ailemi değil, diğer kız arkadaşlarımın da ailelerini tek tek ikna edip, bizi futbola kazandırdı. Doğu ve Güneydoğu'da yapılan müsabakalarda şampiyon olduk. Manisa'da yapılan final müsabakalarında takım olarak Türkiye 5'incisi geldik. Haziran'dan ayında yapılan milli takım seçmelerinde ben de seçilmek isterim" dedi.