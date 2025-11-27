Türkiye, 43. Fecr Film Festivali'nde Odak Ülke Olacak

Türkiye, İran'ın Şiraz kentindeki 43. Fecr Film Festivali'nde Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında "odak ülke" olarak ağırlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım-3 Aralık'ta yaklaşık 30 ülkeden 45 filmin katılacağı festivalin bu yılki teması, yönetmenlerin anlatı dillerindeki şiirselliği ve görsel yorum gücünü merkeze alıyor.

Türkiye'nin "odak ülke" olarak ağırlanacağı ve Bakanlıkça desteklenen 3 filmle temsil edileceği festivalde, seçkide yer alan bazı filmler aynı zamanda festivalin çeşitli yarışma bölümlerinde değerlendirilecek.

Türkiye-İran Kültür Yılı çerçevesinde hazırlanan "Çağdaş Türk Sineması" bölümü, önde gelen Türk yönetmenlerin yapıtlarını bir araya getirerek, Türk sinemasının güncel üretimlerini İranlı izleyicilerle buluşturacak.

Murat Çeri'nin yönettiği, Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı "Bir Adam Yaratmak", festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil edecek.

Yönetmen Erkan Tahhuşoğlu'nun "Döngü" adlı filmi, festivalin Doğu Ufku (Eastern Vista) bölümünde, Cenk İzgören'in "Rayların Ötesinde" filmi ise genç sinemacılara ve yeni yaratıcı seslere odaklanan Future Frame bölümünde Türkiye adına yarışacak.

Festival kapsamında ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın uluslararası alanda geniş yankı uyandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne", özel gösterimle İranlı izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festival programında, 1-3 Aralık'ta Kültür Bakanlıkları ve Sinema Otoriteleri Buluşması gerçekleştirilecek. Bu çerçevede katılımcı ülke heyetleri arasında ikili teknik toplantılar düzenlenecek ve ülkelerin ortak yapım modellerine ilişkin uygulamalar ele alınacak.

Festivalde, sinema profesyonelleri ve uluslararası konukların katılımıyla 2 Aralık Salı günü ödül töreni düzenlenecek.