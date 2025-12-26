Türkiye, 2026'da Önemli Zirve ve Toplantılara Ev Sahipliği Yapacak

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Türkiye, 2026'da uluslararası teşkilatların önemli zirve ve toplantılarına ev sahipliği yapacak. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenecek, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ise Antalya'da toplanacak.

Türkiye, 2025 yılında aralarında Antalya Diplomasi Forumu, Gazze Temas Grubu Toplantısı, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı, Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı ve 41. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Toplantısı'nın bulunduğu uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptı. Yıl boyunca birçok ülkenin devlet başkanları, bakanları ile yüksek düzeyli temsilcilerini ağırlayan Türkiye, 2026 yılında da önemli zirve ve toplantılara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Bu Zirve ile Türkiye, 28-29 Haziran 2004'tekinin ardından ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Türkiye, COP31'e de ev sahipliği yapacak. Antalya'daki EXPO alanında gerçekleştirilecek konferansın tarihi gelecek süreçte kesinleşecek.

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi de gelecek yıl Türkiye'de toplanacak. Zirvenin yapılacağı şehir ve tarih daha sonra netlik kazanacak.

NATO İletişimciler Konferansı'nın da Eylül 2026'da İstanbul'da yapılması bekleniyor.