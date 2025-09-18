Haberler

Türkiye, 2026-2029 Dönemi UPU Konsey Üyeliklerine Seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Dubai'de düzenlenen 28. Dünya Posta Kongresi'nde 2026-2029 dönemi UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi üyeliklerine seçildiğini açıkladı. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası posta hizmetleri sektöründeki önemli konumunu ve katkılarını ortaya koyuyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Evrensel Posta Birliği'nin (UPU) Dubai'de düzenlenen 28. Dünya Posta Kongresi marjında gerçekleştirilen seçimlerde 2026-2029 dönemi UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi üyeliklerine seçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Evrensel Posta Birliği'nin (UPU) Dubai'de gerçekleştirilmekte olan 28. Dünya Posta Kongresi marjında yapılan seçimlerde, ülkemiz 2026-2029 dönemi UPU İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi üyeliklerine seçilmiştir. Ülkemizin, Birleşmiş Milletler'in köklü ihtisas kuruluşlarından UPU'nun İdari Konsey ve Posta İşletmeleri Konseyi üyeliklerine seçilmesi, Türkiye'nin uluslararası posta hizmetleri sektöründeki önemli konumu ve UPU çalışmalarına etkin katkılarının somut bir göstergesidir." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
