Türkiye, 2026-2028 döneminde BM ECOSOK üyeliğine seçildi

Türkiye, 2026-2028 döneminde BM ECOSOK üyeliğine seçildi
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Türkiye, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne (ECOSOK) 2026-2028 dönemi için üyeliğe seçildi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, bu gelişmeyi duyurarak diğer ülkelere de tebriklerini iletti.

Türkiye, 2026-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOK) üyeliğine seçildi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 2026-2028 dönemi ECOSOK üyeliğine seçildiğini duyurdu.

Üye devletlere verdikleri destek için teşekkürler eden Yıldız, seçilen diğer ülkelere de tebriklerini iletti.

Yıldız, "Küresel kalkınma gündemini ilerletmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oylama sonuçlarına göre, "Batı Avrupa ve diğer Devletler" bölümü listesinde 174 oyla seçilen Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Finlandiya ve Norveç yer aldı.

Afrika'dan 4, Asya-Pasifik'ten 4, Doğu Avrupa'dan 3 ve Latin Amerika ile Karayipler'den ise 3 olmak üzere toplam 18 ülke ECOSOK üyeliğine seçildi.

Seçilen ülkeler, 1 Ocak 2026'da göreve başlayacak.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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