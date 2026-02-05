Bakan Ersoy: "2025'te Kültür ve Sanat Alanında Rekor Seviyelere Ulaşıldı"

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılında kültür ve sanat alanında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştığını açıkladı. Ersoy, 2026 yılına ilişkin kültür ve sanat vizyonunu da kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Ersoy, 2025'in dördüncü çeyrek verilerini ve 2026'nın turizm hedeflerini, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2021'de, 80 mekanda ve 2 bini aşkın sanatçıyla başladığını, 2024'te 8 ay boyunca 20 şehirde, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600'den fazla etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Ersoy, Festivalin 2026 yılında 26 ilde düzenleneceğini, 2027 yılında ise 6 ilin daha dahil edileceğini bildirdi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine 32 unsur kaydedildiğini ifade eden Ersoy, Türkiye'nin bu alanda dünyada ikinci sırada yer aldığını, 102 ustanın "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak tescillendiğini aktardı.

Devlet Tiyatrolarının sahne sayısının 59'a ulaştığını, 2025-2026 sezonunda bu sayının 64'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Ersoy, seyirci sayısının 2,5 milyonun üzerine çıkarılmasının amaçlandığını söyledi.

"Fındıkkıran eserinin sahnelendiği tüm temsillerin biletleri 45 saniye içinde tükendi"

Devlet Opera ve Balesinin 2024-2025 sezonunda bin 228 temsil gerçekleştirdiğini, bu sezon için hedefin bin 350 temsil ve 775 bin seyirci olduğunu ifade eden Ersoy, Fındıkkıran eserinin sahnelendiği tüm temsillerin biletlerinin 45 saniye içinde tükendiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sinema alanında 2017'de 305 projeye yaklaşık 56 milyon lira destek sağlandığını, 2025 itibarıyla desteklenen proje sayısının 390'a, destek tutarının ise 491,6 milyon liraya ulaştığını aktardı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün etkinlik sayısının 2017-2018 döneminde 585 iken, 2024-2025'te bin 6'ya çıktığını, bu sezon için bin 500 etkinlik hedeflendiğini belirten Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yılı kapsamındaki konserlerin ise 7 bölgede düzenleneceğini ifade etti.

Ersoy, 2002-2025 döneminde kütüphane sayısının bin 300'ü aştığını, Rami Kütüphanesi'nde 2024 yılında 3,6 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandığını, 2 bin 944 etkinliğe yaklaşık 819 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Telif gelirlerinin 2020'de 200 milyon lira seviyesindeyken, 2025 itibarıyla yaklaşık 3 milyar liraya ulaştığını belirten Ersoy, yazma eser envanterinin ise 2017'de 541 bin iken 2025'te 776 bin 700'e çıktığını söyledi.

Kültür varlıklarının iadesi kapsamında 2002-2026 yılları arasında toplam 13 bin 449 eserin Türkiye'ye getirildiğini aktaran Ersoy, bu eserlerin 9 bin 134'ünün son 8 yılda iade edildiğini belirtti.

15 binden fazla arkeolojik buluntu

"Geleceğe Miras" projesi kapsamında 2025 itibarıyla 255 kazı alanında çalışma yürütüldüğünü, bin 200'ün üzerinde uzmanın ve 3 bini aşkın çalışanın istihdam edildiğini ifade eden Ersoy, aynı yıl 15 binden fazla arkeolojik buluntunun bilim dünyasına kazandırıldığını söyledi."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gece Müzeciliği uygulamasıyla 2025'te 27 müze ve ören yerinde yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaşıldığını, AKM'de 3 bin 102 etkinlikte, 3,5 milyon kişinin ağırlandığını, CSO Ada Ankara'da 900 etkinlikte, 554 bin, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda ise 540 etkinlikte 600 bin sanatseverin ağırlandığını bildirdi.

Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarının kültür ve sanat alanına dönüştürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirtti.