Türkiye 2025 Ekim'de 5,7 Milyon Yabancı Ziyaretçi Ağırladı
Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekim 2025'te bir önceki yıla göre yabancı ziyaretçi sayısında %4,32 artış yaşandığını açıkladı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler Almanya ve Rusya oldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025 Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,32 artışla tam 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladık" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy, açıklamasında, "Turizmde yükselişimiz istikrarlı şekilde sürüyor. 2025 Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,32 artışla tam 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladık. Ekimde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya Federasyonu ilk iki sıradaki yerini korurken, Birleşik Krallık üçüncü sırada yer aldı. Almanya'dan gelen ziyaretçiler yüzde 6,20, Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçiler ise yüzde 11,44 oranında artış gösterdi. Yılın ilk 10 ayında toplam ziyaretçi sayımız 55 milyon 676 bin 237, yabancı ziyaretçi sayımız ise 47 milyon 252 bin 314 oldu. Bu ziyaretçilerin yüzde 96,20'sinin kültür, gezi ve tatil amacıyla ülkemizi tercih etmesi, Türkiye'nin global turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha teyit ediyor. Türkiye; turizm çeşitliliği, hizmet kalitesi ve dünya çapındaki marka değeriyle yükselen bir başarı grafiği çizmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
