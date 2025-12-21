Haberler

Türkiye, 1963'teki "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamında hayatını Kıbrıslı Türkleri rahmetle andı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "62 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA mensupları, Kıbrıs Türk halkına karşı barbarca yürüttükleri saldırıların ilk adımı olan ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliamı gerçekleştirmiş ancak ana vatan ve garantör Türkiye'nin sarsılmaz desteği ve başta Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu kahraman Mücahitler olmak üzere Kıbrıslı Türklerin destansı bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi EOKA teröristlerini hezimete uğratmıştı." ifadesi kullanıldı.

"Barbar Rum saldırılarında" hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türklerin rahmetle, gazilerin de minnetle anıldığı kaydedilen paylaşımda, Türkiye'nin "milli davası Kıbrıs meselesi" uğrunda verilen şehitlerin asla unutulmayacağı mesajı yer aldı.

"Kanlı Noel"

Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 62. yılı.

İki toplumun ortaklığında kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nden Türkleri şiddet yoluyla tasfiye etmeyi hedefleyen Akritas Planı'nı uygulamaya koyan EOKA'cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü'nü şehit etti.

