Haberler

Türkiye 16 Yaş Altı Tenis Takımı Tarih Yazdı

Güncelleme:
Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Tenis Takımı, Junior Davis Kupası Finalleri'nde yarı finale çıkarak tarihi bir başarı elde etti. Takım, Güney Kore'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.

(ANKARA) - Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Tenis Takımı, tarihinde ilk kez Junior Davis Kupası Finalleri'nde yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre, 16 Yaş Erkek Milli Takımı, tarihinde ilk kez doğrudan katıldığı turnuvada Güney Kore'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Antrenörlüğünü Umut Alptekin ve Taha Erün'ün yaptığı milli takımda, sporcular Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Ziya Aydın Ayberk yer alıyor. Takımın kondisyonerliğini ise Necdet Kaya üstleniyor.

Milliler, 8 Kasım Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri ile final yolunda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
