Türkiye, 125 Ülkeyle Eğitim Alanında 350 Anlaşma İmzalayarak Küresel İşbirliğini Artırıyor

Güncelleme:
Türkiye, uluslararası eğitim ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 125 ülkeyle 350 anlaşma imzalayarak eğitim diplomasisini aktif hale getiriyor. Kardeş okul projeleri, burs ve öğretmen değişim programlarıyla Türkiye'nin global görünürlüğü artarken, 13 ülkede 65 Türk okulu faaliyet göstermekte. Ayrıca, uyum sınıfları ve çeşitli projelerle yabancı uyruklu öğrencilere yönelik kapsayıcı eğitim uygulamaları da hayata geçiriliyor.

Türkiye, uluslararası eğitim ilişkilerini güçlendirmek ve bu ilişkileri yasal bir zemine oturtmak amacıyla 125 ülkeyle eğitim konularını içeren 350 anlaşma yürütüyor.

İkili anlaşmalar, kardeş okul projeleri ile burs ve öğretmen değişim programları aracılığıyla Türkiye'nin bölgesel ve küresel görünürlüğü artıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öncülüğünde yürütülen eğitim diplomasisi, Türkiye'nin kültürel ortaklıklarını güçlendirerek dünya genelinde kalıcı bağlar kurulmasını sağlıyor.

Bu kapsamda, eğitim ilişkilerini yasal çerçeveye oturtmak amacıyla bugüne kadar 125 ülkeyle 350 anlaşma imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Katar'a, Yunanistan'dan Libya'ya, Kongo'dan Moğolistan'a kadar geniş bir coğrafyada eğitim alanında işbirlikleri ve mutabakat zaptları hayata geçirildi.

Türkiye'nin küresel eğitim ağının genişletilmesi amacıyla son 2 yılda 14 ülke ile 16 yeni belge imzalandı. Suriye ile öğretmen eğitimi, mesleki gelişim ve özel eğitim alanlarını kapsayan protokol imza altına alındı. Moldova ile Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji'nin açılışına yönelik işbirliği yapıldı.

Ukrayna, Moğolistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerle de yükseköğretimden mesleki eğitime kadar çeşitli alanlarda stratejik anlaşmalar hayata geçirildi.

KKTC, Türkmenistan ve Özbekistan ile yapılan görüşmeler kapsamında da buralarda yeni Türk okulları açılacak.

13 ülkede 65 Türk okulu

Haziran 2025 itibarıyla Türkiye'nin 13 ülkede 65 eğitim kurumu faaliyet gösteriyor. Bu kurumlarda 12 bini aşkın öğrenci öğrenim görürken, 679 öğretmen görev yapıyor.

Yeni açılacak okullar arasında Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji ve Karabağ Türk Okulu öne çıkıyor.

1994'ten bu yana süren Kardeş Okul Uygulaması kapsamında Türkiye'deki okullar, 64 ülkedeki okullarla eşleştirildi. Bugüne kadar 1229 kardeş okul bağlantısı kuruldu. Bunların 712'si yurt dışındaki okullarla yapıldı. Bu sayede kültürel etkileşim ve karşılıklı anlayış güçlendirildi.

Uyum sınıfları

MEB, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik uyum sınıfları, PIKTES+ Projesi ve Türkçe-Türk Kültürü dersleriyle kapsayıcı eğitim modelini yaygınlaştırıyor.

2024-2025 döneminde 8 ülkede 2 bin 174 öğrenciye Türkçe ve kültür dersleri verilirken, ülke sayısının gelecek dönemde 11'e ulaşması hedefleniyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla yürüttüğü projelerle, yetişkin eğitimi, sosyal uyum ve istihdam odaklı çalışmalara öncülük ediyor.

Erasmus+, EPALE ile UNICEF, UNDP ve UNHCR işbirliğiyle yürütülen projeler, Türkiye'nin eğitim diplomasisi kapasitesini güçlendiriyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Haberler.com
