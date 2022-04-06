TURKİSH CARGO 2021 YILINDA 61 ÜLKEYE 335 MİLYON DOZ KOVİD-19 AŞISI TAŞIDI

TURKİSH Cargo, 2021 yılında 61 ülkeye 335 milyon doz kovid-19 aşısı taşıdı. Aşıların dünyanın dört bir yanına ulaştırılması ve erişilebilir olmasını sağladıklarını belirten Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Özellikle Afrika kıtasına uçan havayolu sayısının azlığı nedeniyle bu kıtadaki insanların aşıya erişimi noktasında Turkish Cargo çok değerli bir misyon üstlendi" dedi.

Pandemi sürecinde 2021'de dünyanın en hızlı büyüyen kargo taşıyıcısı olan Turkish Cargo, aşı taşımalarıyla önemli bir başarıya imza attı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, aşıları, ilaçları ve medikal ürünleri ihtiyaç duyulan tüm sıcaklık aralığında muhafaza ederek taşıyabilen Turkish Cargo'nun hızlı ve güvenilir hizmetiyle sağlık ürünü taşımalarında en çok tercih edilen hava kargo markaları arasında yer aldığı belirtildi. Aşıların da dahil olduğu sağlık ürünlerini, 'TK Pharma' adını verdiği hizmetiyle dünyanın 132 ülkesine ulaştıran Turkish Cargo'nun sağlık ürünleri kategorisinde 2021 yılında yüzde 8 oranında küresel pazar payına ulaştığı kaydedildi.

EN ÇOK AŞI TÜRKİYE'DEN SONRA BREZİLYA'YA TAŞINDI

Açıklamada, "Kovid-19 aşılarını üretici ülkeden Türkiye'ye, Türkiye'den ise dünyanın dört bir yanına ulaştıran Turkish Cargo, 2021 yılında en fazla aşıyı Türkiye'ye taşıdı. İkinci sırayı 100 Milyon doz ile Brezilya aldı. 1 Milyon dozdan daha fazla miktarda aşı taşınan ülkeler arasında Moritanya, Madagaskar, Ruanda ve Kongo gibi Afrika ülkeleri de bulunuyor. Taşınan aşıların üreticileri incelendiğinde ise ilk sıralarda 200 Milyon doz ile 'coronavac', 120 Milyon doz ile 'biontech', 12 Milyon doz ile 'astra Zeneca' ve 4 Milyon doz ile ise 'moderna' yer alıyor. Küresel hava kargo markası, ısı ve zaman hassasiyeti yüksek öneme sahip; ilaçlar, aşılar, biyoteknoloji ürünleri, teşhis numuneleri, hassas medikal cihazlar, organlar, dokular gibi sağlık açısından son derece önemli olan gönderilerin taşımasını IATA-CEIV Pharma Sertifikası kalite standartlarıyla gerçekleştiriyor" denildi.

BOLAT: AFRİKA'NIN AŞIYA ULAŞMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNADIK

Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın aşı taşımalarıyla ilgili görüşlerine de yer verildi. Bolat, "Bugün yeniden özgürce uçuyor ve sevdiklerimize güvenle sarılıyorsak bunda kahraman bilim insanlarının ürettiği aşılar ve o aşıları dünyanın dört bir yanına ulaştıran taşıyıcıların payı büyük. Turkish Cargo markamız 400'den fazla uluslararası destinasyon arasında koridor kurarak aşının erişilebilir olmasını sağladı. Özellikle Afrika kıtasına uçan havayolu sayısının azlığı nedeniyle bu kıtadaki insanların aşıya erişimi noktasında Turkish Cargo çok değerli bir misyon üstlendi. Sağlık ürünleri taşımalarındaki 30 yılı aşkın deneyimimizi yakın zamanda dünyanın en modern tesislerinden biri olan SMARTIST merkezimize taşıdık. Yeni merkezimiz ile hava kargo sektöründe hem ülkemiz hem de dünyamız için daha büyük sorumluluklar almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

HEDEF: TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN SAĞLIK MERKEZİ KONUMUNA TAŞIMAK

İstanbul Havalimanı'ndaki yeni hava kargo tesisi olan SMARTIST ile sağlık ürünü taşımalarında Türkiye'nin bir küresel merkez olma yolunda olduğu belirtilirken, 340 bin metrekarelik alanıyla dünyanın sayılı hava kargo tesislerinden biri olan yerleşkenin 9 bin metrekarelik ısı ve sıcaklık kontrollü alanıyla da ilaç ve sağlık ürünlerinin, hızlı ve güvenilir şekilde sevk edilmesi noktasında önemli avantajlar sağladığı belirtildi. Turkish Cargo'nun yeni yatırımları ve uzman ekipleriyle Türkiye'yi dünyanın sağlık merkezi konumuna taşımayı hedeflediği, etrafında kargo uçakları için ayrılmış park alanları da bulunan SMARTIST tesisi ile birlikte şirketin hizmet kalitesinin ve pazar payının artması beklendiği aktarıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından "Kovid-19'un aramıza koyduğu mesafeleri binlerce kilometrelik aşı taşıma koridorlarıyla Turkish Cargo kaldırıyor. Markamız 2021 yılında 61 ülkeye 335 milyon doz aşı taşıması gerçekleştirerek güzel günler için önemli bir sorumluluğu yerine getirdi" paylaşımında bulundu.