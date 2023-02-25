Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor Güncel Haberler Ardahan'da, kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, karla mücadele çalışması devam ediyor. Ardahan'da, kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığı Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, karla mücadele çalışması devam ediyor. Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde kar ve tipi aralıklarla etkili oluyor. Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, yolun özellikle rampalarında ulaşımın aksamaması için kepçelerle genişletme çalışması yürütülüyor. Tipinin akşam saatlerinde etkili olduğunu belirten ekipler, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerini bölgede tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kaynak: AA / Güncel Ilgar Dağı Gürcistan Ardahan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.