Türkgözü-Posof-Damal kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı Güncel Haberler Ardahan'da etkili olan tipi nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ilerleyen ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ardahan'da etkili olan tipi nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ilerleyen ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Kentte gün boyu yağan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Olumsuz hava koşullarıyla görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ekipler, söz konusu güzergahı ağır tonajlı araçların geçişine kapattı. Karayolları 183. Şube Şefliğince, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksatması nedeniyle zorunlu olmadıkça küçük araçların da bölgeyi tercih etmemeleri istendi. Kar ve tipi, köy yollarında da ulaşımı aksatıyor. Kaynak: AA / Güncel Gürcistan Ardahan Güncel Haberler

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