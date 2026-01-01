Haberler

Ardahan'da kapanan Türkgözü-Posof-Damal yolu kontrollü ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, gerçekleştirilen karla mücadele çalışmaları sonrası kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımı aksatmaya devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.

Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan, kar ve yoğun tipi yüzünden dün kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışmaları yapıldı.

Karayolları ekipleri, yolu kontrollü olarak zincir zorunluluğu ile araçlara açtı.

Zinciri olmayan ve izin verilmeyen bazı tırlar, Damal ilçesindeki İl Özel İdaresine ait parkta bekletiliyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
