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Türkgözü Gümrük Kapısı'nda aranan 5 zanlı yakalandı

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Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan 5 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı olduğu ve hukuki işlemleri devam ettiği belirlendi. Şüphelilerin Türkgözü Gümrük Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 5 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin Türkgözü Gümrük Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gürcistan Yakalama Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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