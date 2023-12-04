Türkgözü Gümrük Kapısı'nda aranan 5 zanlı yakalandı

Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan 5 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı olduğu ve hukuki işlemleri devam ettiği belirlendi. Şüphelilerin Türkgözü Gümrük Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, hakkında arama kararı bulunan 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 5 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin Türkgözü Gümrük Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.