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Türkgözü Gümrük Kapısı'nda aranan 3 şüpheli yakalandı

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Türkgözü Gümrük Kapısı'nda yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlendi.

Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Gümrük kapılarında asayişi sağlamak amacıyla çalışma yaptı.

Türkgözü'nden Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 3 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin Türkgözü Gümrük Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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