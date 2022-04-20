Türkgözü Gümrük Kapısı, inşaat çalışmaları nedeniyle 1 ay trafiğe kapatılacak - Haberler

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Türkgözü Gümrük Kapısı, inşaat çalışmaları nedeniyle 1 ay trafiğe kapatılacak

AA - Günay Nuh - Güncel
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Türkgözü Gümrük Kapısı, inşaat çalışmaları nedeniyle 1 ay trafiğe kapatılacak

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, inşaat çalışmaları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'nın bir ay süre ile trafiğe kapatılacağını bildirdi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, inşaat çalışmaları nedeniyle Türkgözü Gümrük Kapısı'nın bir ay süre ile trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda modernizasyon amaçlı inşaat çalışmaların sürdüğünü anımsattı.

İnşaat firmasının, bazı çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için kapının tüm giriş ve çıkışlara kapatılması talebinin Ticaret Bakanlığınca değerlendirildiğini, bu nedenle kapının 25 Nisan ile 25 Mayıs arasında geçici olarak kapatılması kararı alındığını aktaran Demirci, şunları kaydetti:

"Gümrük sahasındaki C ve D bina bloklarının bir kısmı halihazırda kullanılan mevcut gümrük kapısı ve geçici olarak kullanılan yol ile çakışıyor. Bu nedenle galeri hattı ve altyapı imalatlarına büyük oranda başlanamadı. Bu bloklar ve altyapı sisteminin tamamlanabilmesi için gümrük kapısının geçici olarak kapatılması talep edilmişti. Bahsi geçen çalışmalar sırasında öngörülemeyen gecikmelerin de olabileceği göz önünde bulundurularak, söz konusu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük Kapısı'nın bir ay süre ile hizmete kapatılması uygun bulunmuştur."

Demirci, Gürcistan'a geçeceklerin alternatif olarak 7-24 esasına göre hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı kullanabileceklerini sözlerine ekledi.

AA / Günay Nuh - Güncel

Türkgözü Gümrük Kapısı, Ardahan, Ticaret, İnşaat, Güncel, Haberler

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