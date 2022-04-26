Türkevi'nde Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumu üyelerine "barış" iftarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkevi'nde Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumu üyelerine "barış" iftarı

AA - Betül Yürük - Güncel
 - Güncelleme:
Türkevi'nde Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumu üyelerine 'barış' iftarı

NEW New York'ta Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumu üyeleri, Türkevi'nde "barış iftarı"nda bir araya geldi.

NEW New York'ta Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumu üyeleri, Türkevi'nde "barış iftarı"nda bir araya geldi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, ev sahipliğinde Türkevi'nde düzenlenen programda, ramazanda Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumu üyelerinin aynı çatı altında ve aynı masa etrafında "barış" için bir araya geldiğini belirterek, bu iftarın örnek teşkil etmesini diledi.

Özgür, Hristiyanlar ve Yahudilerin bu yıl ramazan ile aynı döneme denk gelen Paskalya ve Hamursuz bayramlarını da kutladı.

New York'taki Yahudi toplumu temsilcisi Haham Joseph Potasnik ise bu kadar ayrışmanın yaşandığı bir dönemde farklı toplum ve dinlerin mensuplarını bir araya getiren Başkonsolos Reyhan Özgür'e teşekkür ettiğini söyledi.

AA / Betül Yürük - Güncel

Hristiyan, Müslüman, Türkevi, Yahudi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title