Türkeş'in Kurmayından Kılıçdaroğlu'na Destek: "Tayyip Bey, Kusura Bakma Seni Götüreceğiz.

CHP’nin “Önce Türkiye Buluşması”nda konuşan ülkücü Doktor Selim Kaptanoğlu, “Ben inanıyorum gidecekler hiç yolu yok... Tayyip Bey, kusura bakma. Seni götüreceğiz. Senin sonun geldi. ‘Hata yapıyorsunuz’ filan dersen, biz de Allah’tan af dileriz. ‘Yanlış yaptık, kusura bakma’ deriz. Allah bizi de affeder. Allah’ın tek kulu Tayyip Bey değil ki bizi de affeder, hiç şüphem yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun, Sayın Genel Başkanım (Kemal Kılıçdaroğlu) Allah size güç versin. Sonuna kadar ülkücüler olarak yanınızdayız. Biz bu işi bitireceğiz” dedi. Kaptanoğlu, Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş döneminde MHP’de teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı, İstanbul İl Başkanlığı gibi önemli görevler yapmış bir isim.

CHP'nin "Önce Türkiye Buluşması"nda konuşan ülkücü Doktor Selim Kaptanoğlu, "Ben inanıyorum gidecekler hiç yolu yok... Tayyip Bey, kusura bakma. Seni götüreceğiz. Senin sonun geldi. 'Hata yapıyorsunuz' filan dersen, biz de Allah'tan af dileriz. 'Yanlış yaptık, kusura bakma' deriz. Allah bizi de affeder. Allah'ın tek kulu Tayyip Bey değil ki bizi de affeder, hiç şüphem yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun, Sayın Genel Başkanım ( Kemal Kılıçdaroğlu ) Allah size güç versin. Sonuna kadar ülkücüler olarak yanınızdayız. Biz bu işi bitireceğiz" dedi. Kaptanoğlu, Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş döneminde MHP'de teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı, İstanbul İl Başkanlığı gibi önemli görevler yapmış bir isim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da ANFA Genel Müdürlüğü'nde bu akşam düzenlenen "Önce Türkiye Buluşması'na" katılarak, ülkücü bir kitleye hitaben konuşma yaptı. Toplantıda, bir saat kadar süren basına kapalı bölümü de yapıldı.

Açık bölümde konuşan ülkücü avukat Tuğrul Yıldız, Türk milliyetçilerinin dertlerinin ve sorunlarının Türk milletinin derdi ve soruları olduğunu dile getirerek, "Üzülerek söylüyorum ki devletimiz ciddi bir egemenlik sorunu ile karşı karşıyadır" dedi. Kaptanoğlu, "Ne mutlu Türküm" demenin bile yasaklanmasının Türkiye'nin egemenliğini tehdit eden "öncü rüzgarın kasırgası" olduğunu söyledi. Yıldız, Türkiye'yi tehdit eden bir kasırga olduğunu ve bunun hızını da mültecilerin artırdığını belirterek, "Yaklaşan kasırganın vitesini, elin, kolunu sallayanın ülkemize alınması ve hatırı sayılır bir sayıda da vatandaşlık verilmesi artırmıştır" diye konuştu. Yıldız, CHP'ye mülteciler konusunda sorumluluk yüklendiğini aktararak, Kılıçdaroğlu'na "CHP olarak gerek ana kademede gerek Meclis'te Türk milliyetçilerinin hakkını teslim edeceksinizdir. Buna inanıyorum. Bu teslimin de tarihi bir görev olduğunu düşünüyorum, ülkemiz için özlenen tablonun da bu olduğuna inanıyorum" dedi.

BAHÇELİ'YE ELEŞTİRİ

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş döneminde partide teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı, İstanbul İl Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş olan tıp doktoru Selim Kaptanoğlu da konuşmasında Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Kaptanoğlu, "Türkiye 20 yıldan beri bir yönetimin altında. Recep Tayyip Erdoğan beyin yönetiminde. Yanında da şu anda bizim eskiden genel başkanımız olan, halen MHP'ye genel başkan olan, ülkücülerin lideri gibi duran Devlet Bahçeli Türkiye'yi yönetiyorlar. Arkadaşlar hangi şeyimiz doğru gidiyor" dedi.

Kaptanoğlu, iktidarın dış politikadaki zikzaklarına tepki göstererek, "Bunların hepsi belki üç, beş kuruş para bulmak için, Türkiye'yi içinde bulunduğu derin ekonomik çıkmazdan çıkarmak için filan yapmış olabilir. Ama bu şekilde bulanan paralar yarın Türk milletinin egemenliğini yok eder. Bu şekilde paralarla taşıma suyu ile değirmen dönmez" diye konuştu.

"MAALESEF ŞU ANDA BİZİ YÖNETENLER BÖYLE BİR HASTALIĞA DUÇARLAR GİBİ GELİYOR"

Kaptanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tayyip Bey ve yanındaki ortağı, hatta üçüncü ortakları da var, Doğu Perinçek Bey. Bunlar diyorlar ki 'Türkiye'yi biz kurtarabiliriz, beka sorunu. Biz olmazsak Türkiye hayatta kurtulmaz, başka kimse bu işi yapamaz'. Ben doktorum. Bizim Rasim Adasav diye bir hocamız vardı, psikiyatri profesörü. Derdi ki 'Bir insanın aya hava gideceğini düşünmesi hastalık değildir. Aya oksijen gidebilir. O zaman bitki olur, çiçek olur filan. Birileri kalkıp, aya bu havayı sadece ben götürebilirim, derse o hastadır. Aman dikkat edin, tedaviye muhtaç'. Maalesef şu anda bizi yönetenler böyle bir hastalığa duçarlar gibi geliyor. 'Benden başka kimse yapamaz' falan filan. Bunların hepsi hikaye.

Elbette bu milletin asil evlatları kendilerini kurtaracak yönetimleri de liderleri de bulur, çıkartırlar. Ben Sayın Genel Başkanı (Kılıçdaroğlu) takip ediyorum Allah ondan razı olsun özellikle son 4-5 yıldır izlediği politika Türk milletini birleştirici, bütünleştirici, bir araya getirici politika. Solun birtakım hastalıkları var ben bunu biliyorum geçmişten, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım Alparslan Türkeş zamanında üç yıl İstanbul il başkanlığı yaptım, eski bir politikacıyım. Genel Başkanımız (Kılıçdaroğlu) bu değişiklikleri yaparken bazı cılız sesler ortaya çıkıyor 'efendim ne gerek var, yanlış yapıyorlar..'. Yahu siz Türk milletini tanımıyor musunuz Türk milletinin hassas noktalarını bilmiyor musunuz.

"TAYYİP BEY, KUSURA BAKMA"

"Ben inanıyorum gidecekler hiç yolu yok" diyen Kaptanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fettullah Gülen'e önce "Ne istediniz de vermedik" daha sonra da 'Allah affetsin' diyerek hata yaptıklarını söylediğini aktardı. Kaptanoğlu "Tayyip Bey, kusura bakma. Seni götüreceğiz. Senin sonun geldi. 'Hata yapıyorsunuz' filan dersen, biz de Allah'tan af dileriz. 'Yanlış yaptık, kusura bakma' deriz. Allah bizi de affeder. Allah'ın tek kulu Tayyip Bey değil ki bizi de affeder, hiç şüphem yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun, Sayın Genel Başkanım (Kemal Kılıçdaroğlu) Allah size güç versin. Sonuna kadar ülkücüler olarak yanınızdayız. Biz bu işi bitireceğiz" dedi.