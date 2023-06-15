Türkeli Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında bir çay bahçesinde açılan sergide, kursiyerlerce yapılan ürünler sergilendi.
Sergi açılışında ayrıca çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Sergi sonunda katılımcılara Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin hazırlamış olduğu yöresel yemekler ikram edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel