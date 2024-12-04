Türkeli'deki Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir kereste fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, fabrikada hasar oluştu.
Sinop'un Türkeli ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçe merkezi Güzelyurt Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste fabrikasının büro bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika bekçisinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında, fabrikada hasar oluştu.