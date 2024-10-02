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Türkeli'de Yangın Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Türkeli'de Yangın Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, köylere yangınların önlenmesi amacıyla eğitim verildi. Valilik tarafından düzenlenen eğitimde AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer yetkililer köylere yangın önleme konusunda bilgi aktardı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde köylerde yaşayanlara yangın farkındalık eğitimi verildi.

Valilikçe hayata geçirilen "Orman Köylülerine Yangın Farkındalık Eğitim Seferberliği" kapsamında ilçeye bağlı Çatak Geriş, Çatak Güney, Çatak Örencik, Ayaz, Yusuflu, Kuşçular ve Akçabük köylerinde yaşayanlara AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve YEDAŞ görevlilerince yangınların önlenmesine yönelik bilgi aktarıldı.

Görevliler, sunumun ardından vatandaşların sorularını yanıtlayarak, çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel

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