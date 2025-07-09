Türkeli'de Yangın Denetimleri Başlatıldı

Türkeli'de Yangın Denetimleri Başlatıldı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda yangınlara karşı denetim gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşları yangın riski oluşturabilecek atıkları ormanlara bırakmamaları ve ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekiplerince ormanlık alanlarda yangınlara karşı denetim gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal bölgelerinde devriye görevi gerçekleştirdi.

Ormanlık alanlarda denetim yapan ekipler, vatandaşlardan sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına sebep olabilecek atıkların ormanlara bırakılmamasını istedi.

Ekipler, ayrıca vatandaşları ormanlarda ateş yakmamaları konusunda uyararak, olası yangın veya şüpheli durumla karşılaşılması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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