Türkeli'de robotik kodlama sınıfı açıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nda robotik kodlama sınıfı açıldı.

Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla açılan sınıfa, şehit Satılmış Yıldırım'ın adı verildi.

Kaymakam Safa Kahraman, sınıfın açılışında yaptığı konuşmada, teknolojinin çağımızın en önemli unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Sınıfın kurulup, açılmasında emeği geçenleri tebrik eden Kahraman, şöyle konuştu:

"Bugün burada, hem öğrencilerimizin geleceğine yatırım yapıyor hem de aziz şehidimiz Satılmış Yıldırım'ın ismini yaşatmanın onurunu taşıyoruz. Teknoloji artık hayatın her alanında belirleyici bir rol oynamakta. Çocuklarımızın bu alanda donanımlı bireyler olarak yetişmeleri, ülkemizin kalkınması açısından son derece önemlidir. Bu güzel sınıfın kazandırılmasında emeği geçen başta SİYAD Genel Başkanımız sayın Adnan Çeliker olmak üzere, tüm dernek üyelerine, okul idaresine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."