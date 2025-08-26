Türkeli'de Ormanda Yiyecek Arayan Ayı Fotokapanla Görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ormanda yiyecek arayan ayı fotokapanla kaydedildi.

Gaziler köyü sakini Emirhan Ünal, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Ormanda dolaşan bozayının görüntüleri fotokapana yansıdı. Görüntülerde ayının karanlıkta çevreyi koklayarak yiyecek aradığı görülüyor.

Emirhan Ünal, doğaya ve yaban hayatına ilgisinin küçük yaşlardan beri sürdüğünü belirterek, "Köyümüzde zaman zaman ayıların izlerine rastlıyorduk. Bu nedenle fotokapan kurarak doğal yaşamı gözlemlemek istedim. Böyle görüntüler elde etmek beni mutlu etti." dedi.