Türkeli'de 'Narko Gençlik' Projesi Tanıtıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından öğrencilere uyuşturucu kullanımı ve zararları hakkında bilgi verildi. 'Narko Gençlik' projesinin tanıtıldığı programda broşürler dağıtıldı ve uyuşturucudan uzak durulması konusunda tavsiyeler sunuldu.
Sinop'un Türkeli ilçesinde öğrencilere, "Narko Gençlik" projesi tanıtıldı.
Türkeli Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleştirilen programda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince üniversite öğrencilerine proje hakkında bilgiler aktarıldı.
Öğrencilere, broşürler dağıtarak uyuşturucu kullanımı ve zararları konusunda da bilgiler veren ekipler, uyuşturucu maddelerden uzak durulması tavsiyesinde bulundu.