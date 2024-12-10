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Türkeli'de Mutfakta Yangın Çıktı

Türkeli'de Mutfakta Yangın Çıktı
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Sinop'un Türkeli ilçesindeki bir apartmanın mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni bilinmezken, hasar gören dairenin sahipleri gözler önünde kaldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

İlçe merkezi Güzelyurt Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın birinci katındaki Azime Şahin'e ait dairenin mutfak bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında dairenin mutfak bölümünde hasar oluşturdu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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