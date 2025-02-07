Türkeli'de Meslek Lisesi Öğrencilerine Usta Buluşması
Sinop'un Türkeli ilçesinde, meslek lisesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı. Proje ile öğrenciler ustalarla buluşturularak pratik deneyim kazanmaları hedefleniyor.
Sinop'un Türkeli ilçesinde öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı arasında imzalanan protokole göre, meslek lisesi öğrencileri çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren ustalarla buluşturulacak.
"Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi" ile öğrencilerin ustalarla çalışarak pratik deneyim kazanmaları hedefliyor.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel