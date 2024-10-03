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Türkeli'de Meme Kanserinde Erken Tehdit Bilgilendirmesi

Türkeli'de Meme Kanserinde Erken Tehdit Bilgilendirmesi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde kadınlara yönelik meme kanserinde erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, sağlık personeli vatandaşlara broşür, anahtarlık ve kalem dağıttı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde kadınlara yönelik meme kanserinde erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından pazar yerinde açılan stantta, sağlık personeli tarafından vatandaşlara broşür, anahtarlık ve kalem dağıtıldı.

Meme kanseri ve muayenesi konusunda kadınlara bilgi aktaran görevliler, kadınların soruları da yanıtladı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel

Meme Kanseri Türkeli Eğitim Sağlık Güncel sinop

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