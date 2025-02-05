Türkeli'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Sinop'un Türkeli ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olabilir. İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışmaları yaparken, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Beyaz örtüyle kaplanan bölgede İl Özel İdaresi ekiplerince kar küreme çalışması gerçekleştirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vatandaşlardan özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel