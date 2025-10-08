Haberler

Türkeli'de Filistin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, tüm Türkiye'deki okullarda eş zamanlı olarak düzenlenen 'Filistin farkındalık etkinlikleri' kapsamında, öğrenciler Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinlikler, barış ve insan hakları bilincini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında programlar düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Türkeli Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde bir araya gelerek, Türk ve Filistin bayraklarıyla "Küresel Sumud Filosu" koreografisi oluşturdu.

Başka bir okulda ise öğrenciler, "Özgür Filistin" temalı resimler çizdi, pankartlar hazırladı. Hazırlanan görsel ve pankartlarla Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, etkinliğin yalnızca farkındalık yaratmakla kalmayıp barış, insan hakları ve ortak sorumluluk bilincini pekiştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu kaydetti.

