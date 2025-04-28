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Türkeli'de Elektrik Yangını: Dairede Maddi Hasar

Türkeli'de Elektrik Yangını: Dairede Maddi Hasar
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Tümerkan Mahallesi'nde bir apartmanın en üst katında çıkan elektrik yangını nedeniyle hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Tümerkan Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında Naciye Çelik'e ait dairede elektrikten kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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